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Касорла впервые за 636 дней вышел на поле
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Касорла впервые за 636 дней вышел на поле 

Чемпионат.com 18 июля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Испанский полузащитник Санти Касорла впервые за 636 дней принял участие в футбольном матче. Касорла впервые сыграл за «Вильярреал» после возвращения в клуб в товарищеском матче против «Эркулеса», который завершился вничью (1:1).
Касорла вышел на замену за 15 минут до окончания встречи. Полузащитника зрители встретили овацией. Касорла пришёл в «Вильярреал» в 2003 году. Сезон-2006/07 испанец провёл в «Рекреативо», после чего вернулся в «Вильярреал». В 2011 году Касорла отправился в «Малагу», а спустя год перебрался в «Арсенал», за который выступал до этого года.
Посмотреть фото можно в «твиттере» As English
Из-за травм футболист был вынужден пропустить почти два года.
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