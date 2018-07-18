Касорла впервые за 636 дней вышел на поле

Испанский полузащитник Санти Касорла впервые за 636 дней принял участие в футбольном матче. Касорла впервые сыграл за «Вильярреал» после возвращения в клуб в товарищеском матче против «Эркулеса», который завершился вничью (1:1).

Касорла вышел на замену за 15 минут до окончания встречи. Полузащитника зрители встретили овацией. Касорла пришёл в «Вильярреал» в 2003 году. Сезон-2006/07 испанец провёл в «Рекреативо», после чего вернулся в «Вильярреал». В 2011 году Касорла отправился в «Малагу», а спустя год перебрался в «Арсенал», за который выступал до этого года.

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Из-за травм футболист был вынужден пропустить почти два года.