Алиссон прибыл в «Ливерпуль» для прохождения медосмотра

Голкипер «Ромы» Алисон Бекер в ближайшее время пройдет медицинские тесты для завершения трансфера в «Ливерпуль». Об этом сообщил журналист The Times Пол Джойс.

Alisson arrived in UK ahead of medical tomorrow. Liverpool prepared 6year contract.

— paul joyce (@_pauljoyce) 18 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Рома» согласилась отпустить игрока за 66,8 млн фунтов. Отмечается, что «красные» предложат вратарю шестилетний контракт.