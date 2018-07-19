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Алиссон прибыл в «Ливерпуль» для прохождения медосмотра
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Алиссон прибыл в «Ливерпуль» для прохождения медосмотра 

Советский спорт 19 июля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Ромы» Алисон Бекер в ближайшее время пройдет медицинские тесты для завершения трансфера в «Ливерпуль». Об этом сообщил журналист The Times Пол Джойс.
Alisson arrived in UK ahead of medical tomorrow. Liverpool prepared 6year contract.
— paul joyce (@_pauljoyce) 18 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Рома» согласилась отпустить игрока за 66,8 млн фунтов. Отмечается, что «красные» предложат вратарю шестилетний контракт.
Напомним, Алиссон перешел в «Рому» из бразильского «Интернасьонала» летом 2016 года. За это время голкипер провел в Италии 64 матча.
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