Ещё
Пашалич отправился с «Челси» на сборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашалич отправился с «Челси» на сборы 

Чемпионат.com 19 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник Марио Пашалич, который в прошлом сезоне находился в аренде в московском «Спартаке», отправился на сборы с «Челси» в Австралию. Права на футболиста принадлежат лондонскому клубу. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.
Тренерский штаб «Челси» во главе с Маурицио Сарри взял на сборы 25 игроков. Австралийский сбор «синих» пропустят игроки национальных сборных, чьи команды дошли до плей-офф чемпионата мира, проходившего в России.
В Австралии «Челси» планирует провести товарищеский матч против команды «Перт Глори». Эта встреча состоится 23 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Лескано на правах аренды перешел из «Анжи» в «Тобол» Касорла впервые за 636 дней вышел на поле Анжелика Кербер победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России153
Ученого арестовали по делу о госизмене73
Стриж вернула ребенка в детский дом26
Эрдогана задержали на Красной площади14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат347
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение