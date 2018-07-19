Пашалич отправился с «Челси» на сборы

Полузащитник Марио Пашалич , который в прошлом сезоне находился в аренде в московском «Спартаке» , отправился на сборы с «Челси» в Австралию . Права на футболиста принадлежат лондонскому клубу. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Тренерский штаб «Челси» во главе с Маурицио Сарри взял на сборы 25 игроков. Австралийский сбор «синих» пропустят игроки национальных сборных, чьи команды дошли до плей-офф чемпионата мира, проходившего в России

В Австралии «Челси» планирует провести товарищеский матч против команды «Перт Глори». Эта встреча состоится 23 июля.