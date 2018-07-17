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«Наша Ева Грин»: Снигирь выложила сексуальное видео
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«Наша Ева Грин»: Снигирь выложила сексуальное видео 

Teleprogramma.pro 17 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Пусть Юлия Снигирь появляется на публике не так часто, зато практически всегда актриса выглядит свежо, женственно и элегантно. 35-летняя актриса обладает необычной внешностью. Недавно она снялась в новом ролике, в котором предстала перед поклонниками в стильном образе. На кадрах артистка в легком платье с глубоким декольте позирует на природе. Потом она появляется уже в клетчатом костюме.
Поклонники пришли в восторг от сексуального видео. Для многих Юлия открылась с новой стороны. Поклонники даже сравнили ее с известной французской актрисой Евой Грин (Eva Green). «Без макияжа тоже шикарная. Очень красивая, редкая красавица с натуральной красотой», «Наша Ева Грин. Даже круче!», «Юля, ролик похож на Вас-глубокая грусть, загадка, сексуальность и тревога о вечном», — прокомментировали видео подписчики.
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Личное досье
Снигирь Юлия ВикторовнаЮлия Снигирь — российская актриса и модель, получившая известность после ролы Рады Гаал в фильме «Обитаемый остров». Отметим, что Снигирь чаще наносит минимум макияжа. Для выхода в свет она может выбрать как яркое платье, так и брюки с рубашкой. Актриса отличается утонченным стилем, которым обычно отличаются француженки. Добавим, что Юлия мама двухлетнего сына Федора. Со своим возлюбленным Евгением Цыгановым ее редко можно увидеть, но в этом году они вместе отметили ее день рождения в Сочи.
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