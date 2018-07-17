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Ловись, рыбка, большая и черная
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Ловись, рыбка, большая и черная 

Красный Север 17 июля 2018
Фото: Красный Север
Спортивная рыбалка добралась до Яр-Сале, где в прошлую субботу прошли первые соревнования. Так как турнир был пробным, то организаторы, коими являлись специалисты спортивно-оздоровительного центра «Арктика», не выставляли никаких ограничений. Разрешалось удить рыбу как обычной удочкой, так и спиннингом, не оговаривалось и количество крючков.
По словам главного судьи Сергея Сэротэтто, всего заявились 18 человек, среди заядлых рыболовов-мужчин были и девушки. Участники ловили черную рыбу, так как на белую нужно было оформлять разрешение.
За отведенное время больше сырков и ершей наловил Анатолий Худи. После итогового взвешивания в его ведре бултыхалось 2840 граммов улова. Кстати, победитель дергал рыбу обычной поплавочной удочкой. В качестве наживки использовал дождевых червей. Ровно на один килограмм отстал от него серебряный призер Евгений Пуйко, а третьей стала Маргарита Болтраманюк, поймавшая 1640 граммов рыбы.
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