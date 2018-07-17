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В Нью-Джерси из-за сильного ветра женщину на пляже проткнул зонт от солнца
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В Нью-Джерси из-за сильного ветра женщину на пляже проткнул зонт от солнца 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В США загоравшую на пляже туристку из Великобритании проткнул зонт от солнца, сообщает FoxNews.
На пляже Нью-Джерси 67-летняя жительница Лондона получила серьезную травму. Из-за сильного ветра металлическая ножка пляжного зонтика проткнула ее лодыжку, «приколов» женщину к земле.
Начальник полиции Томми Бойд сообщил, что спасателям пришлось использовать болторез, чтобы освободить от зонта пострадавшую. Также он отметил, что полиция не до конца понимает, как произошел инцидент.
"Поднялся сильный ветер, несколько зонтов носило по пляжу. И вдруг один из них проткнул ее ногу. На ее месте мог быть я!" — написал один из очевидцев в своем инстаграме.
Женщину доставили в Медицинский центр университета побережья Джерси. Подробностей о состоянии ее здоровья нет.
Ранее сообщалось, что в Таиланде после нападения акулы на туриста закрыли пляж.
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