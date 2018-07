Как выглядит падение с 140 метров: девушка уронила iPhone с аттракциона, снимая видео, и он выжил

Хотя компания Apple никогда не утверждала, что iPhone неубиваемы, в сети периодически всплывают видео с драматическим падением смартфонов с самолета или с борта лодки в воду, которые тем не менее заканчивались благополучно — телефоны находили в полностью рабочем состоянии. И вот появилась еще одна замечательная история.

Девушка по имени Джансель Йылдырым (Cansel Yildirim) решила снять на видео веселую поездку на StarFlyer в Орландо — самой высокой карусели в мире. И конечно же, уронила смартфон со всех 140 метров на землю.

Телефон не только не разбился, но и продолжал снимать во время падения.

Источник: CBS Los Angeles

11 июня Джансель хотела снять себя и молодого человека, с которым она была на свидании, на карусели. Запись видео девушка начала, как только карусель достигла высоты и начала вращаться. Сперва видно визжащих от восторга любителей адреналина, а потом, очевидно, хватка владелицы iPhone ослабла, и смартфон полетел, вращаясь с бешеной скоростью, вниз с высоты 140 метров.

Woman drops cellphone while riding the StarFlyer

HIGH-FLYING PHONE FLOP: If you plan on riding the world's tallest swing ride, the StarFlyer, you might not want to bring your cellphone along. One woman did, and she dropped her phone from 450 feet up in the air. Did it break? You'll have to watch to find out. #Fox35SEE MORE: https://bit.ly/2JiOZV3

Gepostet von Fox 35 WOFL am Freitag, 13. Juli 2018

На протяжении всей оставшейся поездки на карусели Джансель была уверена, что от телефона, который был без чехла, ничего не осталось, кроме осколков. Девушка с помощью поискового приложения обнаружила место, куда он приземлился. И, к своему удивлению, нашла лишь слегка поцарапанный и все еще работающий iPhone с новым видео.

Джансель несказанно повезло, и ей не пришлось покупать новый телефон. А мы лишь скажем, что, если хотите запомнить какое-то событие, необязательно снимать все на телефон, потренируйте лучше память.