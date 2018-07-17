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В Челябинском зоопарке сотрудники выкармливают детеныша саймири
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В Челябинском зоопарке сотрудники выкармливают детеныша саймири 

Уральский меридиан 17 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
В Челябинском зоопарке сотрудникам пришлось взять на себя обязанность родителей малыша саймири. Самка саймири Зара стала матерью, однако малыша вскармливать она отказалась. По словам работников зоопарка, это уже второй случай отказа.
Малышу уже дали имя Созар, о нем заботятся ветеринары и зоологи. Он питается каждые два часа молочной смесью.
Всего в зоопарке проживают три особи саймири из них только один самец.
Саймири, или Беличьи обезьяны (лат. Saimiri) — род широконосых обезьян из семейства цепкохвостых.
Фото: ru.wikipedia.org.
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