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В пермский зоопарк вернули харзу, пойманную на оборонном заводе
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В пермский зоопарк вернули харзу, пойманную на оборонном заводе 

РИА «ФедералПресс» 19 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пермский зоопарк привезли харзу, которая несколько дней свободно бегала по городу. Как сообщает пресс-служба зоопарка, ее поймали в пустом цехе Мотовилихинских заводов.
Сейчас у зверька стресс, харза за время своего путешествия заметно похудела. Тем не менее, ее уже подселили в вольер к самцу: встреча была радостной.
Справка «ФедералПресс»:
Харза, или желтогрудая куница — хищное млекопитающее семейства куньих, самый крупный представитель рода.
Широко распространена в Индии, Непале, Бутане, Мьянме, Пакистане, Афганистане, Бангладеш, Китае, обеих Кореях, на всем Индокитайском и Малаккском полуостровах, на о. Тайвань и Хайнань, на индонезийских островах Ява, Суматра и Борнео (Калимантан), на западе доходя до границы с Ираном. В России водится в Приамурье, в бассейне реки Уссури и на Сихотэ-Алине в Приморском и Хабаровском краях, в Еврейской АО и редко и отчасти Амурской области.
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