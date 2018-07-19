В пермский зоопарк вернули харзу, пойманную на оборонном заводе

В пермский зоопарк привезли харзу, которая несколько дней свободно бегала по городу. Как сообщает пресс-служба зоопарка, ее поймали в пустом цехе Мотовилихинских заводов

Сейчас у зверька стресс, харза за время своего путешествия заметно похудела. Тем не менее, ее уже подселили в вольер к самцу: встреча была радостной.

Харза, или желтогрудая куница — хищное млекопитающее семейства куньих, самый крупный представитель рода.