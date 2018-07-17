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Создатели Enslaved и Hellblade строят новую студию в Кембридже
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Создатели Enslaved и Hellblade строят новую студию в Кембридже 

Игромания.ру 17 июля 2018
Фото: Игромания.ру
Чуть больше месяца назад мы узнали неожиданную новость — английская студия Ninja Theory, выпустившая в прошлом году инди-хит Hellblade: Senua's Sacrifice, а до этого отличившаяся любимыми миллионами Enslaved: Odyssey to the West и DmC: Devil May Cry, потеряла статус независимого разработчика, став частью Microsoft Studios.
Судя по опубликованному Ninja Theory ролику, денег редмондцев хватает не только на разработку нового проекта, но и на масштабное расширение команды, для чего студии понадобилось совершенно новое здание, подготовкой к строительству которого сейчас заняты работники.
Construction of the new Ninja Theory HQ in Cambridge is well under way! pic.twitter.com/gBFsf4QstW
— NinjaTheory (@NinjaTheory) 17 июля 2018 г.
Строительство новой штаб-квартиры Ninja Theory идёт по плану!
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