Создатели Enslaved и Hellblade строят новую студию в Кембридже

Чуть больше месяца назад мы узнали неожиданную новость — английская студия Ninja Theory, выпустившая в прошлом году инди-хит Hellblade: Senua's Sacrifice, а до этого отличившаяся любимыми миллионами Enslaved: Odyssey to the West и DmC: Devil May Cry, потеряла статус независимого разработчика, став частью Microsoft Studios.

Судя по опубликованному Ninja Theory ролику, денег редмондцев хватает не только на разработку нового проекта, но и на масштабное расширение команды, для чего студии понадобилось совершенно новое здание, подготовкой к строительству которого сейчас заняты работники.

Construction of the new Ninja Theory HQ in Cambridge is well under way! pic.twitter.com/gBFsf4QstW

— NinjaTheory (@NinjaTheory) 17 июля 2018 г.

Строительство новой штаб-квартиры Ninja Theory идёт по плану!