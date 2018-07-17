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Мадонна показала всех своих шестерых детей во время поездки в Малавию
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Мадонна показала всех своих шестерых детей во время поездки в Малавию 

Teleprogramma.pro 17 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
59-летняя Мадонна (Madonna) в молодости крутила множество романов, но замуж она вышла только два раза. Первым ее мужем был актер Шон Пенн (Sean Penn), но их брак продлился всего несколько лет. Позже она родила дочь Лурдес от Карлоса Леона (Carlos Leon), но с ним в загс не пошла. Второй раз артистка связала себя узами брака с режиссером Гаем Ричи (Guy Ritchie). С ним звезда прожила вместе восемь лет и даже подарила ему сына Рокко, но это не укрепило их отношения и они расстались. Последние десять лет певица посвящает себя работе и детям. Как известно, после многочисленных поездок в Африку она усыновила четверых малышей из Малавии.
Мадонна уже не раз помогала местным властям в развитии здравоохранения и строительстве школ. Недавно она снова приехала в африканскую страну и посетила больницу, которую помогла открыть в прошлом году. На этот раз вместе с певицей путешествуют все ее дети: двое биологических наследников — 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко, а также приемные дети: 12-летние Дэвид и Мерси, пятилетние близнецы Стелла и Эстер. Мадонна не часто делится семейными фото, но на днях сделала один кадр с наследниками в больнице. Они позируют на фоне стены, на которой изображено дерево с птицами. Артистка для поездки выбрала простое платье бело-голубого цвета и шляпу. Ее старшие дети предпочли темные цвета в одежде, а младшие близнецы облачились в одинаковые платья и желтые джемпера.
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