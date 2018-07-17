Ещё
О журналлинге, дистрессинге, эмбоссинге и дуллинге рассказали на мастер-классе в Ховрине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О журналлинге, дистрессинге, эмбоссинге и дуллинге рассказали на мастер-классе в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 17 июля 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В клубе «Огонек», расположенном на территории района Ховрино, прошло очередное творческое занятие в рамках серии мастер-классов по скрапбукингу. На этот раз участников ознакомили с рядом эффектных приемов в скрапбукинге. Об этом сообщили в администрации клуба.
— Участникам рассказали о таких приемах, как журналлинг, дистрессинг, эмбоссинг и дуллинг, а затем они применили полученные знания на практике, — уточнили в клубе.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. О предстоящих мероприятиях будет сообщаться на сайте газеты «Наше Хорвино». (ис)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Собянин: На станции метро "Петровский парк" начаты отделочные работы Собянин: Пропускная способность Филевской линии метро увеличится почти на треть Жители Ховрина изобразят «Зеленый мегаполис»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене81
Греция меняет тон в отношении России153
Стриж вернула ребенка в детский дом27
Эрдогана задержали на Красной площади14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат349
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение