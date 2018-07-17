О журналлинге, дистрессинге, эмбоссинге и дуллинге рассказали на мастер-классе в Ховрине

В клубе «Огонек», расположенном на территории района Ховрино, прошло очередное творческое занятие в рамках серии мастер-классов по скрапбукингу. На этот раз участников ознакомили с рядом эффектных приемов в скрапбукинге. Об этом сообщили в администрации клуба.

— Участникам рассказали о таких приемах, как журналлинг, дистрессинг, эмбоссинг и дуллинг, а затем они применили полученные знания на практике, — уточнили в клубе.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. О предстоящих мероприятиях будет сообщаться на сайте газеты «Наше Хорвино». (ис)