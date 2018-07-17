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В США сбежавший из зоопарка ягуар Валерио убил пять альпак, двух лис и эму
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В США сбежавший из зоопарка ягуар Валерио убил пять альпак, двух лис и эму 

Газета.Ru 17 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Ягуар по кличке Валерио сбежал из клетки в зоопарке Нового Орлеана и убил восемь других животных, сообщает местный портал NOLA.com.
По имеющимся данным, в результате нападения хищника погибли восемь животных. Среди них пять альпак, две лисы и один эму. За жизнь еще одной лисы после атаки Валерио в настоящее время борются ветеринары. Все животные обитали по соседству с хищником в отделе зоопарка «Джунгли ягуара».
Отмечается, что после смерти последней альпаки в зоопарке больше не осталось животных этого вида.
По данным предварительного расследования, сотрудники зоопарка не виноваты в случившемся. Осмотр вольера показал, что вероятной причиной побега Валерио стали повреждения в крыше. Расследование инцидента в настоящий момент продолжается.
Ранее сообщалось, что из чешского зоопарка сбежали два тигра и лев.
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