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«Лучше Волочковой!»: Ляйсан Утяшева показала безупречную растяжку
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«Лучше Волочковой!»: Ляйсан Утяшева показала безупречную растяжку 

Teleprogramma.pro 17 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
«Лучше Волочковой!» — именно так прокомментировали снимок Ляйсан Утяшевой верные почитатели. Как ранее писал сайт Teleprogramma.pro заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике продемонстрировала безупречную растяжку.
Ляйсан Утяшева опубликовала в своем микроблоге фото, которое сделано с газетной вырезки юной гимнасткой.
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После завершения спортивной карьеры Ляйсан Утяшева вышла замуж за артиста Павла Волю и родила от него двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Утяшева не только стала идеальной супругой и заботливой мамой, она построила головокружительную карьеру на ТВ. Ляйсан ведет шоу «Танцы» на ТНТ.
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У слову, 42-летняя Анастасия Волочкова, несмотря на то, что уже вышла на «пенсию» продолжает восхищать поклонников невероятной гибкостью. Балерина не бросает тренировки и ежедневно репетирует у станка на пуантах, не обращая внимания на мозоли и стертые ступни.
«Софии сейчас три года, Роберту — пять лет. И я все чаще задумываюсь. Если бы кто-то сказал «Ваш сын уезжает на луну (а тогда поездка в Швецию казалась полетом в космос), все будет в порядке», отпустила бы я своего ребенка? Я понимаю, что так было нужно и так происходит у всех в профессиональном спорте», — отметила телеведущая. Смерть любимой мамы стала для Ляйсан настоящим потрясением. Однако гимнастка нашла в себе силы жить дальше, она воспитывает своих детей и всегда отзывчива к проблемам окружающих.
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