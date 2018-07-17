«Лучше Волочковой!»: Ляйсан Утяшева показала безупречную растяжку

«Лучше Волочковой!» — именно так прокомментировали снимок Ляйсан Утяшевой верные почитатели. Как ранее писал сайт Teleprogramma.pro заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике продемонстрировала безупречную растяжку.

Ляйсан Утяшева опубликовала в своем микроблоге фото, которое сделано с газетной вырезки юной гимнасткой.

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После завершения спортивной карьеры Ляйсан Утяшева вышла замуж за артиста Павла Волю и родила от него двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Утяшева не только стала идеальной супругой и заботливой мамой, она построила головокружительную карьеру на ТВ. Ляйсан ведет шоу «Танцы» на ТНТ.

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У слову, 42-летняя Анастасия Волочкова , несмотря на то, что уже вышла на «пенсию» продолжает восхищать поклонников невероятной гибкостью. Балерина не бросает тренировки и ежедневно репетирует у станка на пуантах, не обращая внимания на мозоли и стертые ступни.