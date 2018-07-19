Исхудавшую харзу, сбежавшую из пермского зоопарка, нашли и вернули к самцу

Харзу, сбежавшую из пермского зоопарка, поймали и вернули в вольер.

Животное поймали ранним утром 19 июля в цехе «Мотовилихинских заводов» . Как рассказали в пермском зоопарке, весь день 18 июля пермяки сообщали о том, что видели сбежавшее животное то в районе набережной рядом с предприятия и в частном секторе поблизости.

В этот день сотрудники зоопарка несколько часов вели поиски, осматривали округу рядом с «Мотовилихинскими заводами», но обнаружить куницу не удавалось. В течение дня несколько раз поступали звонки с самого предприятия. Сотрудники сообщали, что видели животное в цехе, а затем стали информировать о его перемещениях по территории завода.

«Предприятие закрытое, и просто так на его территорию не попасть. Но руководство «Мотовилихинских заводов» пошло на встречу, оперативно оформили пропуски для наших сотрудников. Когда те приехали на проходную, нам сообщили, где именно в этот момент находится харза», — говорит учёный секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина

По её словам, животное ловили с помощью сачков и сеток, а затем посадили в клетку переноску, в которой и увезли в зоопарк.

Сотрудники зоопарка благодарят руководство и персонал «Мотовилихинских заводов» и неравнодушных пермяков за помощь в поимке зверя.

Сейчас харза находится в вольере со своим самцом, встреча с которым прошла очень дружелюбно. Харза исхудала, стала значительно меньше по размерам. В зоопарке считают, что, вероятно, всё время, что всё это время она не охотилась и ничего не ела. Животное осмотрели, никаких повреждений у него нет. Во время путешествия по городу харза испытала стресс, и сейчас сотрудники будут создавать условия, чтобы она могла побыстрее выйти из этого состояния.

Напомним, харза сбежала из зоопарка в ночь на 17 июля. Затем в интернете появилась фотография, на которой животное сняли в районе набережной.