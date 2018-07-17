Главное управление МЧС России по городу Москве напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха на водоемах!

Уважаемые москвичи и гости столицы!

В зонах отдыха на водных объектах столицы запрещено:

— купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности;

— заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

— плавать на средствах, для этого не предназначенных, включая самодельные плоты и т.п. ;

— во время катания на лодках и других плавсредствах пересаживаться с лодки на лодку и с места на место при удалении от берега и без особой необходимости;

— оставлять детей без присмотра;

— кататься на плавсредствах без применения спасательных жилетов.

Категорически запрещается распивать спиртные напитки и находиться в воде в нетрезвом состоянии!

Основной причиной гибели на воде наряду с неумением плавать является нарушение элементарных правил и мер безопасности, а в ситуациях с несовершеннолетними — купание без присмотра взрослых.

Если вы стали свидетелями несчастного случая на водоеме, незамедлительно сообщайте об этом по номерам «101» или «01». Помните, что каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие.

Цена нарушения правил и равнодушия — жизнь.

Приятного отдыха на водоемах!