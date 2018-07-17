Рыбу мечты взяли Ямальские медведи

Снасти, прикорм и хорошее настроение. Надымчане за один день выудили 25 кило рыбы. На реке Лонг-Юган прошли любительские соревнования по рыбной ловле.

— Первого отпускаем, маленький, колючий ёршик. Да и соревнования ещё не начались, — говорит Максим Петров . — Моей самой большой добычей была пятикилограммовая щука. Улова хватило на котлеты и уху. А в прошлом году я отличился самой маленькой пойманной рыбкой, попался пескарик 6,2 сантиметра.

Год назад на состязаниях Максим был в компании своей команды. В этот раз все друзья в отпуске, и надымчанин решил участвовать в индивидуальном зачете. Вместе с ним на берегу Лонг-Югана размотали снасти еще порядка 80-ти рыболовов. Среди них личники, семейные команды, сборные предприятий. Кто-то вооружился спиннингом, кто-то — донкой. Охота идет на чебака и язя, а самые отчаянные ждут щуку. Энтузиазма и азарта рыбакам не занимать, но ещё нужно и соблюдать правила соревнований.

— Рыбакам нельзя заходить в воду, использовать наркотическую приманку для рыбы, на каждой удочке должно быть не более одного крючка, — говорит главный судья состязаний Владик Низаметдинов. — Но за несколько лет этих соревнований злостных нарушителей у нас не было. Люди приезжают больше не за победой, а за хорошим настроением.

А настроение участников поднималось с каждой пойманной рыбой. Когда добыча попадалась на крючок, её встречали громкими овациями и возгласами. Шум на берегу нисколько не мешал поклёвке. Каждый из ловцов изрядно прикормил речных жителей. Олег Гутов, чтобы приманить чебака и язя, почти сутки варил специальную кашу. Оказалось, чтобы получить хороший улов, нужно быть ещё и кулинаром.

— Рецепт видел ещё у дедов. Смесь делала из нескольких видов круп и семян, добавил масел и чеснок для аромата. Это каждый рыбак знает — уж очень манит запах чеснока язя и карася, — говорит Олег. — А потом всю полученную субстанцию нужно было настаивать не менее 12 часов. Получилась хорошая прикормка — рыбе нравится!

А вот юный Семен Полулин своего чебака поймал на обычную консервированную кукурузу. Для юного участника рыба стала первой в жизни добычей, а удочку он и вовсе купил только за день до соревнований.

— Я сегодня первый раз в жизни взял в руки удочку, пришёл вчера в магазин и выбрал, — говорит Семён. — Сказали, что лучше ловить на червя и кукурузу, вот на кукурузу и попался чебак. Его отвезу домой маме, чтобы она приготовила что-нибудь вкусное.

Пока рыболовы состязались, неподалеку Владимир Борисов скромно таил в садке двух пойманных щук, на 2-3 кило каждая. Чешуйчатых хищников он взял на живца, и, вероятно, стал бы лидером соревнований… если бы в них участвовал.

— Я приехал не ради призов и соревнований, а ради удовольствия. Вообще я раньше всех тут сегодня рыбачил, но ребята мне не помешали, — смеётся Владимир. — Уже собрался сворачиваться, а тут клёв пошёл. Кстати, щука — деликатес в Англии , а у нас считается сорной рыбой. А мероприятие это правильное, хорошо, когда люди так отдыхают.

За несколько часов соревнований рыбакам попались чебак, язь, пескари и ерши. Лидеров определяли по результатам контрольного взвешивания. Все команды и участники-одиночки поспешили к судьям с садками, вёдрами, а кто-то с пластиковыми стаканчиками — именно в этой таре держали добычу скромных размеров. В этот раз самой маленькой пойманной рыбкой стал экземпляр длиной 1,1 см, его параметры определяли при помощи линейки, а после этого отпустили в реку обратно. Этим уловом отличилась команда «Педалька» городского Дома молодёжи. Лучшим в индивидуальном зачёте стал Максим Петров в его садке оказалось почти два кило рыбы. Самую большую рыбу, весом 820 граммов поймали новички соревнований сборная «Ямальские медведи». Они же стали обладателями самого значительного улова в командном зачёте — общий вес их добычи составил почти восемь килограммов.

— Прикормка у нас была самая обычная, из магазина. Весь секрет в удаче и в большом желании победить, — поделился представитель команды Василий Саталкин. — Команду мы собрали первый раз, но, думаю, не в последний.

А общий улов рыбаков составил 25 килограммов 610 граммов. Некоторые участники после закрытия остались на берегу, чтобы сварить уху. Другие отправились готовить рыбные вкусняшки домой.