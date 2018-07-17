Опубликованы кадры последствий взрыва в Санкт-Петербурге 

На видео запечатлены темные клубы густого дыма, поднимающегося от места взрыва.
В Санкт-Петербурге неподалеку от станции метро «Выборгская» прогремел взрыв. Сообщения об этом и фото сразу распространились в социальных сетях.
На одном из опубликованных видеороликов ясно видно, как от цеха, в котором произошел взрыв баллона с пропаном, вверх поднимается сгусток темного дыма. Постепенно он растворяется в воздухе, оставляя едва различимые очертания.
По данным МВД, в результате инцидента погибли двое человек.
Напомним, взрыв в Санкт-Петербурге прогремел на улице Литовской возле дома номер 11. Источником взрыва оказался газовый баллон с пропаном.