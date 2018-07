«МЮ» показал домашнюю форму на новый сезон

"Манчестер Юнайтед" в Твиттере опубликовал фотографии домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне-2018/19. Футболки выполнены в традиционном для клуба красном цвете с черными полосками в нижней их части.

В презентации новой экипировки приняли участие полузащитники Неманья Матич Поль Погба , а также нападающий Ромелу Лукаку.

Rooted in 🔴👕🔴⁰ Our new @adidasfootball home kit, inspired by our origins. 🚃⁰ Get yours now: https://t.co/kcB44JjShY #HereToCreate #MUFC pic.twitter.com/ZcHXeTUo7J

— Manchester United (@ManUtd) 17 июля 2018 г.