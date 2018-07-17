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«МЮ» показал домашнюю форму на новый сезон
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«МЮ» показал домашнюю форму на новый сезон 

Спорт-Экспресс 17 июля 2018
"Манчестер Юнайтед" в Твиттере опубликовал фотографии домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне-2018/19. Футболки выполнены в традиционном для клуба красном цвете с черными полосками в нижней их части.
В презентации новой экипировки приняли участие полузащитники Неманья Матич и Поль Погба, а также нападающий Ромелу Лукаку.
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— Manchester United (@ManUtd) 17 июля 2018 г.
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