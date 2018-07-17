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Раскрыты детали обновления 5.0 для Fortnite
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Раскрыты детали обновления 5.0 для Fortnite 

GameGuru 17 июля 2018
Фото: GameGuru
Обновление 5.0 для Fortnite добавит в игру новые шмотки для вашего персонажа, а также автомат, чем-то напоминающий пистолет-пулемет MP5. Описание нового оружие гласит следующее: «новый пистолет-пулемет с высокой скорострельностью и улучшенной мобильностью»
Некоторые участники сообщества уже успели высказать свое презрительное фи из-за того, что подобное оружие сделает жизнь новичков в игре еще проще. Мол, теперь действительно умения играть требуют только дробовики и снайперские винтовки.
Here's the Audio for the MP5. (Close, Medium, and Long being the range from where the gun is being heard from) pic.twitter.com/3b5viZ2db7
— Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) July 17, 2018
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