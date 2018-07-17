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Рыбаки на Черном море сняли на видео два смерча
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Рыбаки на Черном море сняли на видео два смерча 

Вести.Ru 17 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Рыбаки, тралящие свою добычу в Геленджикской бухте, заметили вчера, 16 июля, в море два смерча и сняли их на видео, которое затем разместил в своем Instagram пользователь cherniavskypaul.
Публикация от Paul Cherniavsky (@cherniavskypaul) 16 Июл 2018 в 4:24 PDT  Во время наблюдения за опасными природными явлениями рыбаки спокойно переговаривались, отмечая красоту стихии, и занимались своими делами. Один большой смерч без последствий прошел в полукилометре от судна, а второй — чуть дальше, и он тоже не причинил никому вреда.
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