Лескано на правах аренды перешел из «Анжи» в «Тобол»

Аргентинский форвард «Анжи» Хуан Лескано на правах аренды перешёл в «Тобол». Легионер будет выступать за казахстанский клуб до конца предстоящего сезона. «Мы благодарим Хуана за проделанную работу и желаем удачи в новом сезоне. До новых встреч, Хуан!» — говорится на официальном сайте махачкалинской команды.

В прошлом сезоне 26-летний аргентинец провёл за «Анжи» в Российской футбольной Премьер-Лиге 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.