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Лескано на правах аренды перешел из «Анжи» в «Тобол»
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Лескано на правах аренды перешел из «Анжи» в «Тобол» 

Чемпионат.com 17 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Аргентинский форвард «Анжи» Хуан Лескано на правах аренды перешёл в «Тобол». Легионер будет выступать за казахстанский клуб до конца предстоящего сезона. «Мы благодарим Хуана за проделанную работу и желаем удачи в новом сезоне. До новых встреч, Хуан!» — говорится на официальном сайте махачкалинской команды.
В прошлом сезоне 26-летний аргентинец провёл за «Анжи» в Российской футбольной Премьер-Лиге 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.
«Тобол» по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате Казахстана.
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