Странная рыба, которая будто прилетела с другой планеты

Малоротая макропинна обитает в темных глубинах Тихого океана, а выглядит так, будто совсем недавно прилетела из космоса. Дело в том, что часть головы у нее совершенно прозрачна: рыба смотрит прямо сквозь свой лоб.

Уникальное создание открыли только в 2009 году. Долгое время само существование рыбы с прозрачной головой считали очередной газетной «уткой».

Ученые выяснили, что ярко-зеленые глаза (макропинна тот еще красавчик) находятся в заполненной прозрачной жидкостью камере головы. От внешнего воздействия камеру защищает эластичная прозрачная оболочка.

Изучить странную рыбу досконально не могут и сегодня. Дело в том, что обитает она только на очень большой глубине — ловили малоротую макропинну на 800 метрах, а живет она еще глубже.