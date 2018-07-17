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Странная рыба, которая будто прилетела с другой планеты
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Странная рыба, которая будто прилетела с другой планеты 

Don't Panic 17 июля 2018
Фото: Don't Panic
Малоротая макропинна обитает в темных глубинах Тихого океана, а выглядит так, будто совсем недавно прилетела из космоса. Дело в том, что часть головы у нее совершенно прозрачна: рыба смотрит прямо сквозь свой лоб.
Уникальное создание открыли только в 2009 году. Долгое время само существование рыбы с прозрачной головой считали очередной газетной «уткой».
Ученые выяснили, что ярко-зеленые глаза (макропинна тот еще красавчик) находятся в заполненной прозрачной жидкостью камере головы. От внешнего воздействия камеру защищает эластичная прозрачная оболочка.
Изучить странную рыбу досконально не могут и сегодня. Дело в том, что обитает она только на очень большой глубине — ловили малоротую макропинну на 800 метрах, а живет она еще глубже.
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