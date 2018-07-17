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Участник четырех ЧМ Тим Кэхил объявил о завершении международной карьеры
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Участник четырех ЧМ Тим Кэхил объявил о завершении международной карьеры 

Советский спорт 17 июля 2018
«Сегодня тот самый день, когда я повесил бутсы международной карьеры на гвоздь. Никакие слова не могут передать чувств, которые испытываешь, когда играешь за свою страну.
Большое спасибо всем за ту поддержку, которую вы оказывали мне все эти годы в национальной сборной», — написал 38-летний форвард в твиттере.
Today’s the day that I’m officially hanging up my boots on my international career with the Socceroos. No words can describe what it has meant to represent my country. Massive thank you to everyone for the support throughout all my years wearing the Australian badge. pic.twitter.com/gqnM1HWA7S
— TIM CAHILL (@Tim_Cahill) 17 июля 2018 г.
Напомним, в составе сборной Австралии Кэхилл дебютировал в 2004 году. Всего за национальную команду нападающий провел 107 матчей, приняв участие в четырех чемпионатах мира. Кэхилл является лучшим бомбардиром в истории своей сборной — 50 голов.
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