Участник четырех ЧМ Тим Кэхил объявил о завершении международной карьеры

«Сегодня тот самый день, когда я повесил бутсы международной карьеры на гвоздь. Никакие слова не могут передать чувств, которые испытываешь, когда играешь за свою страну.

Большое спасибо всем за ту поддержку, которую вы оказывали мне все эти годы в национальной сборной», — написал 38-летний форвард в твиттере.

Today’s the day that I’m officially hanging up my boots on my international career with the Socceroos. No words can describe what it has meant to represent my country. Massive thank you to everyone for the support throughout all my years wearing the Australian badge. pic.twitter.com/gqnM1HWA7S

— TIM CAHILL (@Tim_Cahill) 17 июля 2018 г.