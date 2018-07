Никогда не думал, что настанет этот день

​1) После многих часов просмотра и комментирования #Helsinki2018 мое настроение сменилось с возмущения на печаль. Президент Трамп сегодня заставил нашу великую страну стыдиться. Он не продвинул национальные интересы США . Его высокопоставленные советники по безопасности разрешили подобное поведение. Печально. — Майкл Макфол , бывший посол США в России.

After many hours of watching and the commenting on the #Helsinki2018, my mood has morphed from outrage to sadness. President Trump embarrassed our great country today. He advanced no US national interest. His senior national security advisors enabled that behavior. Sad.

— Michael McFaul (@McFaul) 16 июля 2018 г.

​2) Как я сказал сегодня и много раз ранее, я ОЧЕНЬ доверяю СВОИМ сотрудникам разведки. Однако я также понимаю, что для того, чтобы построить более счастливое будущее, мы не можем концентрироваться лишь на прошлом. Как две крупнейшие ядерные державы, мы должны ладить! #HELSINKI2018 — Президент США Дональд Трамп

As I said today and many times before, «I have GREAT confidence in MY intelligence people.» However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past — as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

3) ​Я никогда не думал, что настанет день, когда наш американский президент будет стоять на сцене вместе с российским и винить США за российскую агрессию. Стыдно. — Джефф Флейк , сенатор-республиканец от Аризоны

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful.

— Jeff Flake (@JeffFlake) 16 июля 2018 г.