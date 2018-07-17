В пермском зоопарке с размахом отметят день рождения птицы-носорога Фрэнка

Впечатляющий праздник ожидается в предстоящую субботу в пермском зоопарке. Здесь будут отмечать День рождения птицы — носорога по кличке Фрэнк.

В честь именинника планируется нешуточное веселье: в программе будут показательные кормления именинника, конкурсы с призами, аниматоры, шоу мыльных пузырей и пенная дискотека.

«Празднование будет длиться с 11.00 до 15.00 в субботу 21 июля, — рассказали в пермском зоопарке. — Именинник двурогий калао Фрэнк откажется от подарков — деревянных игрушек для детей до 3 лет».