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В пермском зоопарке с размахом отметят день рождения птицы-носорога Фрэнка
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В пермском зоопарке с размахом отметят день рождения птицы-носорога Фрэнка 

АиФ Пермь 17 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
Впечатляющий праздник ожидается в предстоящую субботу в пермском зоопарке. Здесь будут отмечать День рождения птицы — носорога по кличке Фрэнк.
В честь именинника планируется нешуточное веселье: в программе будут показательные кормления именинника, конкурсы с призами, аниматоры, шоу мыльных пузырей и пенная дискотека.
«Празднование будет длиться с 11.00 до 15.00 в субботу 21 июля, — рассказали в пермском зоопарке. — Именинник двурогий калао Фрэнк откажется от подарков — деревянных игрушек для детей до 3 лет».
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