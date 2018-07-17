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«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Блинд возвращается в «Аякс»
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«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Блинд возвращается в «Аякс» 

Спорт-Экспресс 17 июля 2018
"Манчестер Юнайтед" договорился с «Аяксом» о переходе в голландский клуб защитника Дэйли Блинда, сообщает официальный сайт «МЮ». Более подробная информация о переходе станет известна после его официального оформления.
По информации ВВС, 28-летний голландец вернется в «Аякс» за 14 миллионов фунтов, при этом благодаря бонусам сумма может вырасти до 18,5 млн Контракт будет рассчитан на четыре года.
Защитник перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2014 году за 13,8 миллиона фунтов. В прошлом сезоне он сыграл в 16 матчах.
#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I
— Manchester United (@ManUtd) 16 июля 2018 г.
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