«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Блинд возвращается в «Аякс»

"Манчестер Юнайтед" договорился с «Аяксом» о переходе в голландский клуб защитника Дэйли Блинда, сообщает официальный сайт «МЮ». Более подробная информация о переходе станет известна после его официального оформления.

По информации ВВС, 28-летний голландец вернется в «Аякс» за 14 миллионов фунтов, при этом благодаря бонусам сумма может вырасти до 18,5 млн Контракт будет рассчитан на четыре года.

Защитник перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2014 году за 13,8 миллиона фунтов. В прошлом сезоне он сыграл в 16 матчах.

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I

— Manchester United (@ManUtd) 16 июля 2018 г.