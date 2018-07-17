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Все самое интересное о змеях
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Все самое интересное о змеях 

Индикатор 17 июля 2018
Фото: Индикатор
В Московском зоопарке в рамках проекта «Летний лекторий» зоологи, научные сотрудники и кураторы международных программ расскажут о редких, «краснокнижных» видах животных, заповедных уголках России, а также представят передовые исследования в области естественных наук. На этой неделе заведующий экспериментальным отделом герпетологии Московского зоопарка Сергей Рябов расскажет о самых интересных особенностях змей. Зрители смогут посмотреть на красивых и редких змей со всего мира и возможно изменить свое отношение к этим животным в лучшую сторону.
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