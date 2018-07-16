Акулы за пять минут атаковали двух человек

В американском городе Фернандина-Бич, штат Флорида, за пять минут произошло два нападения акул на людей. Об этом сообщает издание Washington Post.

Акула укусила 30-летнего Дастина Теобальда (Dustin Theobald), когда тот лежал на мелководье, где глубина не превышает полуметра. «Я почувствовал, как что-то схватило меня за ногу и потянуло», — рассказывает мужчина. Он нащупал крупную хищную рыбу, которая вцепилась в его ступню. «Когда я это сделал, она дернула пару раз, а потом отпустила и уплыла», — говорит мужчина.

Теобальд направился к берегу, спотыкаясь и прыгая на одной ноге. «Ему едва удалось выбраться из воды, — утверждает очевидец. — Он лег у спасательной вышки, и его стали перевязывать и бинтовать». Зубы акулы оставили на ступне пострадавшего две раны длиной десять сантиметров. Мужчина опасается, что могло быть повреждено сухожилие.

Второе нападение произошло через пять минут на расстоянии трех километров от этого места. Акула атаковала 17-летнего подростка и укусила его за ногу. Ему была оказана медицинская помощь.

По оценке Теобальда, длина напавшей на него рыбы составляла от 120 до 150 сантиметров. Он полагает, что это была черноперая акула или усатая акула-нянька. Оба вида стараются избегать людей и, как правило, не представляют угрозы для человека.

Акулы исключительно редко атакуют людей в районе Фернандина-Бич. За 135 лет наблюдений в городе и его окрестностях зафиксировано лишь шесть подобных инцидентов.

10 июля сообщалось, что усатая акула-нянька покусала начинающую модель, которая решила поплавать с хищными рыбами на Багамах. В больнице рану перевязали, но девушка решила не рисковать и на следующий день улетела во Флориду.