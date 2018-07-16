Поднимать ноги и показывать пасть: как и зачем в Калининградском зоопарке проводят тренинги для животных

В Калининградском зоопарке для животных проводят специальные медицинские тренинги — учат их подавать конечности, переносить обработку копыт и так далее. В чём сложность этих процедур и как с ними справляются сотрудники, рассказала «Клопс» директор зоопарка Светлана Соколова

"Первые шаги в медицинском тренинге мы сделали несколько лет назад — занимаемся с серыми тюленями, сивучем и орангутанами. Этого было недостаточно. Хотелось обучить как можно большее количество киперов, чтобы они работали с разными животными", — рассказала Соколова.

Сейчас в Калининград специально приехала международный эксперт по медицинскому тренингу животных Барбара Хайденрих из США . Начинала она свою карьеру с работы обычного кипера в одном из американских зоопарков, потом организовывала шоу свободнолетающих птиц в одном из самых знаменитых зоопарков в мире — Диснейленд-парке во Флориде. Сейчас основная её деятельность — проведение семинаров в разных частях света. До этого визита в Калининград она работала в Ирландии , затем отправится в Познань . Барбара провела для калининградских специалистов четырёхдневный семинар, на который приехали коллеги из Гданьска Польша ), Каунаса Литва ), Москвы Санкт-Петербурга и даже Красноярска

Медицинские тренинги нужны, чтобы животное без проблем позволяло проводить с собой необходимые процедуры: взвешивать себя, подстригать когти, переводить в другую клетку, делать инъекции.

"Во время обучения мы попробовали тренировать очень разных животных — у нас были и карпы кои, и жирафы, и львы, ослы, попугаи ара, пеликаны, — отмечает Соколова. — На первых шагах обучения мы поработали с козами с детской контактной площадки. Стало понятно, что процесс небыстрый и осторожный. Я видела результаты медицинского тренинга, когда крупным кошкам подстригали когти. Сейчас нам, чтобы обработать лапу тигру, нужно усыплять его. Не факт, что наших довольно старых тигров мы этому научим, но с жирафами мы начали работать очень вовремя. С возрастом у них начинают разрастаться копыта, которые нужно обрабатывать".

Молодого жирафа, живущего в Калининградском зоопарке, учили ставить ногу на подставку. Постепенно его научат понимать команду киперов и давать ту ногу, которую необходимо обработать.

"Это только начало пути, но у сотрудников зоопарка появился огонёк в глазах, они хотят научиться работать со своими животными, — добавила Соколова. — Животное должно работать только добровольно — мы потратили много времени и должны научиться считывать язык тела".

Помимо жирафов, тренинги нужно проводить и с другими животными. Так, пеликанов хотят научить самостоятельно переходить из зимнего вольера в летний, а обезьян — в транспортировочные клетки.

"Львов мы хотим приучить, чтобы они позволяли по команде осматривать пасть и тело, позволяли брать из хвоста кровь на анализы, — отметила директор. — Нам очень много показывали, как работать, чтобы приучить животных к инъекциям — ввести лекарство или взять кровь на анализ. Даже показывали, как можно научить животное сдавать мочу".

Живущий в Калининградском зоопарке сивуч позволяет впрыскивать лекарство ему в пасть и не сплёвывает, пока не разрешат. Тюленям можно обработать ранки, закапать препарат в глаза. У орангутанов можно брать мазки из носа, рта, ушей.

"Подчеркну, что в большинстве случаев это защищённый контакт, человек не заходит в клетку, а работает через решётку с особо опасными животными, такими как бегемоты, слоны, жирафы, хищные кошки", — добавила Соколова.

Даже с рыбами можно установить контакт. Так, карпов кои с их красивыми разнообразными окрасами показывают на выставках и проводят соревнования.

"Когда их отлавливают, очень важно их не повредить. По словам Барбары, есть техника, которая помогает отделять рыбу от стаи и приучать её заплывать в транспортировочный аквариум", — подчеркнула Соколова.