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Анри больше не будет работать на телевидении
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Анри больше не будет работать на телевидении 

Газета.Ru 17 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший форвард лондонского «Арсенала», каталонской «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри больше не будет работать экспертом на телеканале Sky Sports, сообщает Sport24.
"За последние четыре года я пережил прекрасный тренерский опыт в футболе. И этот опыт укрепил мою мечту стать главным тренером. А следовательно, я должен с грустью оставить Sky Sports, чтобы больше времени проводить на поле и сосредоточиться на достижении цели", — написал Анри в своем твиттере.
На чемпионате мира по футболу в России Анри работал в тренерском штабе сборной Бельгии. Бельгийцы смогли завоевать бронзовые медали мундиаля.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее Тибо Куртуа стал лучшим вратарем чемпионата мира — 2018.
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