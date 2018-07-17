Анри больше не будет работать на телевидении

Бывший форвард лондонского «Арсенала», каталонской «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри больше не будет работать экспертом на телеканале Sky Sports, сообщает Sport24.

"За последние четыре года я пережил прекрасный тренерский опыт в футболе. И этот опыт укрепил мою мечту стать главным тренером. А следовательно, я должен с грустью оставить Sky Sports, чтобы больше времени проводить на поле и сосредоточиться на достижении цели", — написал Анри в своем твиттере.

На чемпионате мира по футболу в России Анри работал в тренерском штабе сборной Бельгии . Бельгийцы смогли завоевать бронзовые медали мундиаля.

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