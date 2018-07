«Танец победы» Эммануэля Макрона стал мемом: 9 самых смешных постов

Борьба между Францией Хорватией в финале ЧМ по футболу была нешуточной и ооочень горячей! На трибуне присутствовали президенты обеих страны — Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, которые показали себя как самых страстных и крутых болельщиков на стадионе.

И если сначала глава Франции в своем официальном костюме выглядел чинно-благородно, то вскоре пиджак с него слетел вместе со всей деловитостью. А потом Макрон и вовсе перестал сдерживать себя! Его танец победы стал настоящим мемом. Вот он — в оригинале:

Эммануэль Макрон

А что по этому поводу имеют сказать пользователи сети. Наслаждайтесь!

LA LA LA LA LA LAND?#championsdumonde #fifaworldcup2018 #emmanuelmacron #emmastone

A post shared by Eric Delafosse (@eric2lafosse) on Jul 16, 2018 at 7:21am PDT Rock ‘n Roll? #championsdumonde #⭐️⭐️ #emmanuelmacron #macron #rock #rocknroll #? #mercilesbleus #? #coupedumonde

A post shared by Julien (@jn_chili.event) on Jul 16, 2018 at 3:21am PDT Je pense qu'on peut directement enchaîner avec la coupe du monde de volley #FRACRO #Macron #Umtiti pic.twitter.com/9QiJEHSXu5

— Dial (PPG — Theoc) (@DialBlitzness) July 16, 2018

En y regardant de plus près on comprend ce qui s'est passé au défilé du 14 Juillet!#championdumonde2018 #rafale #macron #celebration #14Juillet2018 pic.twitter.com/wmnCMK00sJ

— Antoine EISELE (@Antoine_ESL) July 16, 2018

Ça passe; même au @clubmed? © jeremiejakubowicz #emmanuelmacron #macron #clubmed #crazysigns #freedfromdesire #joke #desbarres #dandinage #mercilesbleus #photoshop

A post shared by Jérémie Jakubowicz™ (@jeremiejakubowicz) on Jul 16, 2018 at 4:33am PDT Toujours dans les bons coups ce #Macron. #PoseTonMacron pic.twitter.com/vT54COYvoi

— Ronan (@RonanTopito) July 16, 2018

Ne soyez pas dupe, tout le monde sait que la vraie passion de #Macron c'est le saut à la perche #PoseTonMacron pic.twitter.com/qPGAQMEvod

— Ronan (@RonanTopito) July 16, 2018

Et parce que je suis une grande enfant qui aime s’amuser, j’ai détourné la photo de Macron à la finale de la coupe du monde avec Photoshop… Oui oui je sais… On s’amuse comme on peut!..... #macron #france #worldcup #emmanuelmacron #coupedumonde2018 #championdumonde #instagram #memes #photoshop #detournement #détournementphoto #topito #drole #humour #maviedemaman #mamanblogueuse #blogdemaman

A post shared by Maman Écureuil (@mamanecureuil) on Jul 16, 2018 at 6:27am PDT #emmanuelmacron #justepourrire

A post shared by Nat Val (@miss_val_r) on Jul 16, 2018 at 6:29am PDT