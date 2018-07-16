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Посольство РФ в Лондоне «завалили» письмами с благодарностями после ЧМ-2018
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Посольство РФ в Лондоне «завалили» письмами с благодарностями после ЧМ-2018 

Пятый канал 16 июля 2018
Фото: Пятый канал
Посольство России в Великобритании получило «ошеломляющее» количестве писем по окончанию чемпионата мира. Об этом говорится в официальном Twitter-канале дипмиссии.
Overwhelmed by the number of letters we are getting after the #WorldCup pic.twitter.com/xffUJrqOlX
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 16 июля 2018 г.
Представители РФ выложили часть сообщений со словами благодарности от британцев, которые по достоинству оценили организацию мундиаля и русское гостеприимство, а также поделились впечатлением от увиденного в городах России. В комментариях к этой публикации многие пользователи также называли прошедший турнир — лучшим чемпионатом в истории. Другие призвали игнорировать «сказки», которые выдумывают хейтеры и некоторые СМИ.
Ранее Пятый канал рассказывал о международной реакции на ЧМ-2018 в России.
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