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Тарасов и братья Миранчуки присоединились к «Локомотиву» в Австрии
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Тарасов и братья Миранчуки присоединились к «Локомотиву» в Австрии 

Евро-футбол.Ру 16 июля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
В расположение «Локомотива», который сейчас находится на сборах в Австрии, прибыли Алексей и Антон Миранчуки, а также Дмитрий Тарасов.
Братья в составе сборной России выступали на чемпионате мира-2018. Что касается Тарасова, то у него недавно родился ребенок.
Футболисты приехали на сборы 15 июля вечером. В понедельник они уже провели первую тренировку с командой.
Смотрите, кто к нам приехал! Братья Миранчуки и Тарасов вчера вечером добрались до #РЖДтренировочныесборы, а сегодня утром провели первое занятие с командой Больше фото https://t.co/IpZR4LuDtE pic.twitter.com/GgRLByfGRp
ФК Локомотив (@fclokomotiv) 16 июля 2018 г.
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