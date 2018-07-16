Тарасов и братья Миранчуки присоединились к «Локомотиву» в Австрии

Братья в составе сборной России выступали на чемпионате мира-2018. Что касается Тарасова, то у него недавно родился ребенок.

Футболисты приехали на сборы 15 июля вечером. В понедельник они уже провели первую тренировку с командой.

Смотрите, кто к нам приехал! Братья Миранчуки и Тарасов вчера вечером добрались до #РЖДтренировочныесборы, а сегодня утром провели первое занятие с командой Больше фото https://t.co/IpZR4LuDtE pic.twitter.com/GgRLByfGRp