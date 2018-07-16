Миранчуки и Тарасов присоединились к «Локомотиву» на сборе

Игроки приехали на сборы вчера вечером, а сегодня уже провели первую тренировку с командой.

Смотрите, кто к нам приехал! Братья Миранчуки и Тарасов вчера вечером добрались до #РЖДтренировочныесборы, а сегодня утром провели первое занятие с командой Больше фото 👉🏼 https://t.co/IpZR4LuDtE pic.twitter.com/GgRLByfGRp