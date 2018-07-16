Ещё
Миранчуки и Тарасов присоединились к «Локомотиву» на сборе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миранчуки и Тарасов присоединились к «Локомотиву» на сборе 

Спорт-Экспресс 16 июля 2018
В расположение «Локомотива» на сборах в Австрии прибыли Дмитрий Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчуки, сообщает официальный сайт клуба. Братья в составе сборной России принимали участие в чемпионате мира-2018, а у Тарасова недавно родился ребенок.
Игроки приехали на сборы вчера вечером, а сегодня уже провели первую тренировку с командой.
Смотрите, кто к нам приехал! Братья Миранчуки и Тарасов вчера вечером добрались до #РЖДтренировочныесборы, а сегодня утром провели первое занятие с командой Больше фото 👉🏼 https://t.co/IpZR4LuDtE pic.twitter.com/GgRLByfGRp
ФК Локомотив (@fclokomotiv) 16 июля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Чалета-Цар, которым интересовался "Спартак", перешел в "Марсель" Имя Овечкина увековечили на "Конн Смайт Трофи" Формы "Тоттенхэма" и "Барселоны" идентичны. Только взгляните
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России152
Стриж вернула ребенка в детский дом20
Ученого арестовали по делу о госизмене57
Эрдогана задержали на Красной площади9
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат336
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение