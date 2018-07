От сувениров до рекламы: как в Хельсинки встретили Путина и Трампа

Беседа президентов России и США началась в формате «один на один», затем переговоры продолжатся с участием членов делегаций. Путин и Трамп планируют обсудить пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. В частности, особое внимание лидеры планируют уделить ситуации на Украине , в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбе с терроризмом.

Встреча привлекла к себе повышенное внимание общественности задолго до 16 июля. Сувенирные магазины наводнили футболки и матрешки, и все кому не лень начали обыгрывать слоган Make America great again.

Waste no time. Almost a week since the Trump-Putin meeting was announced and there’s already a summit-themed matreshka out there #Helsinki2018 #Trump #Putin pic.twitter.com/LXXzwBXbfJ

HEL yeah. #Helsinki2018 #helsinki #helsinkisummit pic.twitter.com/MEJjd1JgWr

Финский малый бизнес быстро подготовился к саммиту. #финляндия #хельсинки #finland #helsinki

15 Июл 2018 в 4:07 PDT Финская пивоварня Rock Paper Scissors выпустила специальное пиво с изображением президентов и надписью: «Давай разберемся с этим как взрослые», а также лимитированную коллекцию кофе и серию футболок.

Фото: Twitter-аккаунт Rock Paper Scissors

We offer help if needed. #rpsbrewing #tastethegame #helsinkisummit #summit2018

6 Июл 2018 в 2:17 PDT Бренд Caviar выпустил кнопочный телефон Nokia 3310, посвященный саммиту глав двух государств. Гаджет носит название название Peacemakers, и в его облике отражена надежда на установление дружественных взаимоотношений между Россией и Америкой. «Это событие, мы надеемся, станет началом принципиально новой истории и новых взаимоотношений между Россией и Америкой», — говорится на сайте компании. Стоит такой аппарат 162 тысячи рублей

Финская газета Helsingin Sanomat запустила маштабную кампанию в поддержку свободы слова. Наружная реклама размещена по всему городу. Так, на одном из плакатов написано «Господин Президент, добро пожаловать на землю свободной прессы».

The @RealDonad_Trump is welcomed approprietly in Helsinki. #Helsinki2018 #HelsinkiSummit pic.twitter.com/LlMhHlhCgz

Ad campaign in Helsinki for quality journalism and free press by the major newspaper Helsingin Sanomat. #thelandoffreepress #HelsinkiSummit2018 #Helsinki2018 #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/89KJjzVTxh

Billboards & Banners #HELSINKI2018 pic.twitter.com/jM2fv1Iyu5

Welcome to #thelandofthefreepress #Helsinki2018 pic.twitter.com/AtRQmDYHWv

And make no mistake, Finland is big on enlightenment and democratic values. Their biggest paper (@hsfi) has plastered the city with warnings to both Trump and Putin that Finland does not do #fakenews. #Helsinki2018 #HelsinkiCalling #altGov #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/S3mEZqapTA

Welcome to the land of free press. #Helsinki2018 #Trump #Putin #FreePress pic.twitter.com/s6nmZzxNS1

Another sign presummit. #Helsinki2018 https://t.co/zVvaITX0Pa pic.twitter.com/GkwOWLpiSA

Сеть магазинов Finlayson разместила на витрине баннеры на русском и английском языках с приветствиями в адрес Путина и Трампа. Компания попросила политиков принять «хорошие решения» и пообещала скидку спутнице российского президента и первой леди США — правда, обычную, поскольку все люди равны.

Well played #Finlayson? #Helsinki2018 #HelsinkiSummit #TrumpPutinSummit #Esplanadi #Helsinki #Finland pic.twitter.com/VYE39FdRUp

Welcomr mister presidents. #finlayson #Helsinki2018 #trump #putin #weareworried #huippukokous pic.twitter.com/7LOTGxYVBG

Отель Kamp обыграл финское выражение Kippis — аналог нашего «На здоровье!».

Context: Finland is somewhat of a buffer between the West and Russia, a reality that has informed its foreign policy. More recently it's turned toward Europe forthrightly. For some relevant reading, see the government's foreign policy website: https://t.co/8CPhgwDAha pic.twitter.com/ZyhP7eFk4p

I love this message to Presidents Putin & Trump and their meeting in #HELSINKI2018 Kudos to @LauraTarkka and her team #keeppeace pic.twitter.com/O7WUhjU9Cp

MT @TiiaTalvitie: #Kippis, keep peace! Hotel K?mp greets people in #Helsinki with this wordplay. Cheers! #Helsinki2018 pic.twitter.com/OaWmJM2P4H

Компания-разработчик игр Psyon Games решила продвинуть свой фестиваль с помощью слогана Make science great again.

#HelsinkiCalling Make science great again #Trumputin #Helsinki2018 pic.twitter.com/kjRHCYo9mj

Агентство Ink Tank Media, создатель проекта SoVeryFinnish, предложило строить сауны вместо стен (намек на возведение стены на границе с Мексикой ).

When people don't understand that sauna always trumps walls. #Helsinki2018 #TrumpPutin #HelsinkiSummit. pic.twitter.com/JcwlOS2vdu

Впрочем, саун в Финляндии хватает. Есть даже для интервью.

Have you ever seen an interview space in a sauna? Well, Finns have it for #trumpputinsummit #helsinki2018 pic.twitter.com/W6GW0uUZmW

— Anastasia Levchenko (@ana_levchenko) July 16, 2018. @FinGovernment had just two weeks to prepare for this summit, but it looks like they've been preparing for months. Note signage for outdoor saunas and those «unheated saunas»? #WeCare #HelsinkiCalling #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/vkxgQD6y2v

