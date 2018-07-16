Ещё
Сбежавших зверей вернули в зоопарк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавших зверей вернули в зоопарк 

Национальный Туристический Союз 16 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Звери сбежали из зоопарка в понедельник, сообщает источник Риа новости. По невыясненным причинам большие кошки сломали прутья своих клеток в частном зоопарке на северо-востоке страны. В зоопарке был санитарный день, поэтому при побеге никто из посетителей не пострадал.
Зверей нашли сотрудники полиции сегодня в соседнем лесу, и, не смотря на спокойствие животных, их тут же усыпили и доставили в вольеры. Стражи порядка были бдительны и готовы при возникновении малейшей опасности использовать собственное оружие.
К счастью, путешествие животных прошло благополучно, и теперь они снова обитают в зоопарке под более пристальным наблюдением персонала.
Национальный Туристический Союз: последние новости
У острова Пхукет нашли двухметрового крокодила В Московском зоопарке впервые за долгое время родились котята дальневосточного леопарда В Греции туристов унесло в море
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене84
Греция меняет тон в отношении России153
Стриж вернула ребенка в детский дом27
Эрдогана задержали на Красной площади13
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат350
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение