Сбежавших зверей вернули в зоопарк

Звери сбежали из зоопарка в понедельник, сообщает источник Риа новости. По невыясненным причинам большие кошки сломали прутья своих клеток в частном зоопарке на северо-востоке страны. В зоопарке был санитарный день, поэтому при побеге никто из посетителей не пострадал.

Зверей нашли сотрудники полиции сегодня в соседнем лесу, и, не смотря на спокойствие животных, их тут же усыпили и доставили в вольеры. Стражи порядка были бдительны и готовы при возникновении малейшей опасности использовать собственное оружие.

К счастью, путешествие животных прошло благополучно, и теперь они снова обитают в зоопарке под более пристальным наблюдением персонала.