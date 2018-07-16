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Тагильчанка нашла «бомбический» клад мужа
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Тагильчанка нашла «бомбический» клад мужа 

РИА «ФедералПресс» 16 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
59-летняя жительница села Николо-Павловское под Нижним Тагилом нашла в своем огороде целый оружейный арсенал. Как рассказал агентству «Между строк» анонимный источник, мины, гранаты и другие боеприпасы принадлежали покойному мужу женщины.
«Он умер в феврале, но успел рассказать жене, что на участке закопан целый арсенал. Недавно она его откопала и вызвала полицию. Такого количество боеприпасов даже многие опытные сотрудники не видели. Пластит и гранаты хранились в обычной алюминиевой бочке!» — отмечает собеседник «Между строк».
Среди находок оказались тротиловые шашки весом 3,6 кг, боевые патроны разного калибра, две противопехотные мины, почти пятикилограммовый пластит, 4 гранаты разных видов и многое другое.
Сейчас полиция выясняет, зачем и откуда у покойного мужчины такое количество оружия. Официального комментария от правоохранительных органов добиться не удалось.
Фото: pxhere.com
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