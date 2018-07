Вести из соцсетей: мечтающий Нурмагомедов, пьющий Макгрегор и хвастливый Емельяненко

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Мечта детства, посетить финал Чемпионата Мира по футболу. Childhood dream come true #WorldCup2018 #Russia #football #soccer

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

15 Июл 2018 в 9:00 PDT Конор Макгрегор начинает с пива…

… продолжает грешить напитками покрепче…

In studio with the machine gun Honcho! Big respect on this island brother

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

14 Июл 2018 в 4:33 PDT … едет на Хованское кладбище…

My Russian compound is taking shape.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

14 Июл 2018 в 8:18 PDT … и посещает финал чемпионата мира по футболу

Enjoying the World Cup final in Russia. A truly amazing spectacle!

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

15 Июл 2018 в 10:03 PDT Александр Емельяненко тренируется с камнем…

Силовая работа с камушком! #Россия #спорт #mma #емельяненко #fedorteam #bellator #союзммароссии #acb #berkut #akhmat #ахматсила

Публикация от AlexanderEmelianenko (@alexemelyanenko_)

15 Июл 2018 в 1:49 PDT …показывает выигранные медали за любительскую карьеру

Мои медали! #Россия #Спорт #mma Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

15 Июл 2018 в 1:21 PDT Тевин Фармер ожидает реализацию мечты стать чемпионом мира

Nothing feel better than setting a goal and accomplishing it. At the age of 19 I told everyone that I’ll become Champion Of The World one day. Some told me i started 2 late. In 2weeks and a few days. It’ll be a reality

Публикация от Tevin Farmer (@tevinfarmer22)

14 Июл 2018 в 10:46 PDT Морис Хукер любит проводить время с детьми

Love spending time with my kids!

Публикация от Maurice Hooker (@mauricemightymohooker)

14 Июл 2018 в 11:22 PDT Нэйт Диас выбирает велосипед

Публикация от Nate Diaz (@natediaz209)

15 Июл 2018 в 6:17 PDT Заб Джуда снял татуировку на лице…

Ran through Liverpool like a Fuck'in Beatle Smoking Gorilla Glue like it's Fuckin' legal.

Публикация от Zab Judah (@zabjudah)

14 Июл 2018 в 4:01 PDT … и сфотографировался с представителем компании Jeep

We already know you're going to talk' Say what you want but just make sure you say Brooklyn Kings! #MyNigga #69 #Brooklyn

Публикация от Zab Judah (@zabjudah)

15 Июл 2018 в 3:43 PDT Эшли Тиофейн стал крёстным отцом

To be blessed with a child is one of the best things in the world. Uncle Duties! #UncleToManyFatherToNone #TeamTreasure #AshleyTheophane #UncleAsh #Positivity #Dream #Believe #Achieve #Goals #Love #London

Публикация от Ashley Treasure Theophane (@ashleytheophane)

15 Июл 2018 в 3:40 PDT Сергей Ковалёв закатывает в банки «грязную» кровь

Воскресенье — выходной день для всего моего тела Хиджама — Лечение болезней с помощью кровопускания — метод не новый, он применялся у многих народов. С помощью кровопускания лекари избавляли пациента от «грязной» крови и стимулировали восстановление защитных функций. Sunday it’s a day off for my whole body

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

15 Июл 2018 в 9:22 PDT Александр Шлеменко с бразильскими товарищами

С бразильскими товарищами. Мы с ними вместе начинали свой путь в Беллатор. @shlemenkostormschool @newstreamsport @rodnyegoroda

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)

Мир любит УсикаA) @usykaa #boxing #berinchykteam #wbc #wbo #веруем #знаем #усик

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

15 Июл 2018 в 7:27 PDT Хулио Сезар Чавес-старший с семьёй

Gracias a mis mujeres; mi esposa que amo @myriamev09 mi hija @nicolechavez98 y mas a mi nieta @juliachavezjr un cumpleaños para recordar con gran Felicidad. #56 #Utaaa #SoyJoven #boxeo

Публикация от Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

15 Июл 2018 в 9:34 PDT Билли Джо Сондерс работает на лапах

September ' #Ready

Публикация от Billy Joe Saunders (@saundersbillyjoe)

14 Июл 2018 в 12:24 PDT Адонис Стивенсон: король ищет мотивацию

No Pain. No Gain. @4evervisuals

Публикация от Adonis Stevenson (@adonissuperman)

13 Июл 2018 в 4:06 PDT Мишель Уотерсон с коллегой поддерживает мировой танцевальный тренд

Ayeeeeee! Had to jump on the bandwagon and do the #inmyfeelingschallenge with @killerbeemma can't stop laughing at the faces I make when I dance! #kikidoyouloveme #thizzface #healtoe #nerds #whyamibreathingsohard #dancingwiththestars #dance #mmafighter #karatehottie #teamhottie #hottie #GETONNIT #bodyarmor #trainwithconfidence #zebramats

Публикация от Michelle Waterson (@karatehottiemma)

14 Июл 2018 в 12:31 PDT Брэндан Шауб делает свои попытки

Bryan Callen takes the #kikichallenge sooooooo serious. I blew my elbow out for social media. Enjoy. pic.twitter.com/5dlCmCPOE5

— Brendan Schaub (@BrendanSchaub) 15 липня 2018 р.

A week Saturday #WhyteParker two more KOs coming up for me and the big man @dillianwhyte #TeamMachine pic.twitter.com/qGtnJVHsdr

— Anthony Fowler (@afowler06) 15 липня 2018 р.

Джозеф Паркер потеет от спринта по наклонной беговой дорожке

Countdown #TeamParker pic.twitter.com/RRdxgBlysS

— Joseph Parker (@joeboxerparker) 15 липня 2018 р.

— Carl Moretti (@CarlMoretti) 14 липня 2018 р.

⁦@FitermanSports⁩ My second signing in Chantilly Vergina. So much fun pic.twitter.com/ITvBg3o5qK

— George Foreman (@GeorgeForeman) 14 липня 2018 р.

