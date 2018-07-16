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Водянова в стильном платье прогулялась с Антуаном Арно и детьми по Москве
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Водянова в стильном платье прогулялась с Антуаном Арно и детьми по Москве 

Teleprogramma.pro 16 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Водянова недавно блистала на показах, которые проводили в рамках Недели моды в Париже. Она даже сумела произвести фурор на подиуме в прозрачном платье с перьями. А несколько дней назад модель вернулась в Россию, где проходил чемпионат мира по футболу, так как она посол этого мероприятия. Сначала звезда устроила для детей день отдыха в бассейне, а потом посмотрела финал ЧМ-2018. Модель была очень рада, когда победила сборная Франции, так как она давно живет в Париже, а ее муж французский бизнесмен.
Так как семья Натальи не часто бывает в Москве, то она устроила для возлюбленного и наследников экскурсию. Сначала модель была облачена в стильное розовое платье. Она с 12-летней Невой и 10-летним Виктором прошлась в этом наряде по Неглинной улице и по Красной Площади. Также все они заглянули в Кремль. Там Водянова уже появилась в алом платье с белоснежным узором, а Антуан Арно предпочел классические джинсы и рубашку поло.
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Модель выглядела счастливой рядом со своими родными. Поклонники были рады видеть ее вместе с мужем и детьми в столице. Многие также отметили, что она бесподобно выглядела на закрытии чемпионата в золотом мини-платье. Напомним, Наталья многодетная мать. Она воспитывает троих детей от предыдущих отношений и двух малышей от Арно.
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