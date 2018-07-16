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На Сахалине открыли промысел для всех рыбохозяйств острова
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На Сахалине открыли промысел для всех рыбохозяйств острова 

Парламентская газета 16 июля 2018
Фото: Парламентская газета
На Сахалине открыли последний участок для промышленного вылова лососёвых. Разрешение на ловлю получили все островные рыбные хозяйства, передаёт ОТР.
Позже всех открылся рыболовный участок на юге региона, в Анивском заливе. Запрет действовал в субъекте уже год — он был введён властями в 2017 году из-за того, что рыба перестала приходить в местные воды. Однако уже в этом сезоне биологи прогнозируют увеличение количества рыбы в заливе — по данным аналитиков, ожидается приход свыше 65 тонн лососёвых.
В целях сбережения биоресурсов учёные предлагают ограничить вылов рыбы в определённые дни, чтобы она смогла пойти на нерест. Также будет установлена максимальная длина невода — сейчас предложено устанавливать его максимум на 500 метров в море, тогда как раньше сеть можно было ставить на расстояние до двух километров. Эти меры помогут сохранить разнообразие рыбы в Анивском заливе.
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