На Сахалине открыли промысел для всех рыбохозяйств острова

На Сахалине открыли последний участок для промышленного вылова лососёвых. Разрешение на ловлю получили все островные рыбные хозяйства, передаёт ОТР.

Позже всех открылся рыболовный участок на юге региона, в Анивском заливе. Запрет действовал в субъекте уже год — он был введён властями в 2017 году из-за того, что рыба перестала приходить в местные воды. Однако уже в этом сезоне биологи прогнозируют увеличение количества рыбы в заливе — по данным аналитиков, ожидается приход свыше 65 тонн лососёвых.

В целях сбережения биоресурсов учёные предлагают ограничить вылов рыбы в определённые дни, чтобы она смогла пойти на нерест. Также будет установлена максимальная длина невода — сейчас предложено устанавливать его максимум на 500 метров в море, тогда как раньше сеть можно было ставить на расстояние до двух километров. Эти меры помогут сохранить разнообразие рыбы в Анивском заливе.