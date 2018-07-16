Агутин рассказал, о чем болит его сердце

Сегодня юбилей отмечает известный певец Леонид Агутин . С самого утра его поздравляют с 50-летием поклонники, коллеги и друзья. Также одной из первых написала ему теплые слова супруга Анжелика Варум . После сотен сообщений артист решил посвятить пост этому событию и поделиться с поклонниками своими переживаниями. Он откровенно рассказал, о чем болит его сердце.

"Мыслей тьма и идей. Они толпятся в моей голове и умоляют меня беречь себя, свое здоровье и жить долго, ибо все они мечтают увидеть свет. Ну и еще, конечно, переживаю за своих дорогих и любимых — близких и родных, потому что они ко мне привыкли и на меня рассчитывают, как я понимаю" — написал Агутин. Он также добавил, что переживает за своих поклонников, так как они отражение всех его достижений. Артист дал понять, что не хочет их потерять.

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Разменяли 50: вспоминаем, какими в молодости были Агутин, Валерия и другие юбиляры года16 июля Леонид Агутин отпразднует круглую дату — 50 лет. Музыкант — не единственный «звездный» юбиляр года: вместе с ним полтинник недавно разменяли Валерия, Екатерина Стриженова Алика Смехова и другие артисты. Какими они были в молодости и какими стали сейчас, вспоминает Teleprogramma.pro. Напомним, у певца есть 22-летняя дочь Полина от бывшей жены балерины Марии Воробьевой . Она одно время жила в Италии , а затем переехала во Францию . Несмотря на это, девушка часто видится со своим отцом. Также в браке с Варум у него появилась дочь Елизавета. 19-летняя девушка давно живет в Майами . Она пошла по стопам отца и занимается музыкой. Леонид Николаевич гордится творческими успехами своей наследницы.

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