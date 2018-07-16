«Ювентус» показал, как Роналду проходит медицинские тесты

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала видеоролик о том, как новичок команды Криштиану Роналду проходит тесты перед подписанием контракта со «Старой Синьорой».

33-летний футболист ходит по беговой дорожке с прикрепленными датчиками и иногда улыбается снимающим его фотографам.

Ранее сообщалось, что соглашение с португальцем будет заключено на четыре года.

Sono iniziate le visite mediche di @Cristiano = #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/D6N2t6hyum

— JuventusFC (@juventusfc) 16 июля 2018 г.