«Ювентус» показал, как Роналду проходит медицинские тесты 

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала видеоролик о том, как новичок команды Криштиану Роналду проходит тесты перед подписанием контракта со «Старой Синьорой».
33-летний футболист ходит по беговой дорожке с прикрепленными датчиками и иногда улыбается снимающим его фотографам.
Ранее сообщалось, что соглашение с португальцем будет заключено на четыре года.
Sono iniziate le visite mediche di @Cristiano = #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/D6N2t6hyum
— JuventusFC (@juventusfc) 16 июля 2018 г.
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