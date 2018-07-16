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«Автомобилист» представил форму в виде кольчуги. Видео
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«Автомобилист» представил форму в виде кольчуги. Видео 

Спорт-Экспресс 16 июля 2018
«Автомобилист» в своем официальном Твиттере представил комплект формы для предсезонных турниров. Команда будет выступать в светло-серых свитерах, выполненых в стиле кольчуги.
Первые матчи «Автомобилист» проведет на сборе в Чехии. Соперники: «Хомутов» (27 июля), «Пардубице» (29 июля) и «Куньлунь» (29 июля).
🚨Летние матчи «Автомобилист» сыграет в обмундировании русской «ледовой дружины» pic.twitter.com/HbV4DN3DBI
— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 16 июля 2018 г.
👉🏼Представляем предсезонную форму нашей команды! 😉Все подробности у нас на сайте: https://t.co/xZoACw8OJ6 pic.twitter.com/GlboyJVNX1
— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 16 июля 2018 г.
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