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Журналистка попала под разгон толпы слезоточивым газом и показала последствия
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Журналистка попала под разгон толпы слезоточивым газом и показала последствия 

Lenta.ru 16 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Журналистка новозеландского телеканала TVNZ Джой Рейд (Joy Reid) случайно попала под воздействие слезоточивого газа. О последствиях она рассказала в Twitter.
15 июля Рейд находилась в Париже. Она освещала празднование победы французской сборной на чемпионате мира по футболу. На улицы вышли сотни тысяч граждан, однако торжество быстро переросло в массовые беспорядки.
Рейд написала, что уже возвращалась в гостиницу, как вдруг столкнулась с серьезной проблемой. «Пострадала от неожиданного слезоточивого газа по пути в отель! Эта штука так жжется! Неудивительно, что она разгоняет толпу. Мы в порядке», — заявила журналистка. Она также приложила несколько селфи, на которых можно увидеть раздраженные и покрасневшие от газа глаза.
Слезоточивый газ применяли полицейские, чтобы остановить разбушевавшихся футбольных фанатов, которые начали бить витрины магазинов и переворачивать автомобили. Кроме того, болельщики забросали стражей правопорядка бутылками и камнями.
15 июля сборная Франции стала чемпионом мира по футболу, обыграв команду Хорватии со счетом 4:2.
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