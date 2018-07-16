Журналистка попала под разгон толпы слезоточивым газом и показала последствия

Журналистка новозеландского телеканала TVNZ Джой Рейд (Joy Reid) случайно попала под воздействие слезоточивого газа. О последствиях она рассказала в Twitter.

15 июля Рейд находилась в Париже. Она освещала празднование победы французской сборной на чемпионате мира по футболу. На улицы вышли сотни тысяч граждан, однако торжество быстро переросло в массовые беспорядки.

Рейд написала, что уже возвращалась в гостиницу, как вдруг столкнулась с серьезной проблемой. «Пострадала от неожиданного слезоточивого газа по пути в отель! Эта штука так жжется! Неудивительно, что она разгоняет толпу. Мы в порядке», — заявила журналистка. Она также приложила несколько селфи, на которых можно увидеть раздраженные и покрасневшие от газа глаза.

Слезоточивый газ применяли полицейские, чтобы остановить разбушевавшихся футбольных фанатов, которые начали бить витрины магазинов и переворачивать автомобили. Кроме того, болельщики забросали стражей правопорядка бутылками и камнями.