Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показала соблазнительную фигуру в нижнем белье

51-летний Джейсон Стэтхэм (Jason Statham) известный британский актер. Уже не первый год он состоит в отношениях с супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley). Еще два года назад пара объявила о помолвке, но свадьбу им пришлось отложить, так как девушка забеременела и в 2017 году у них появился сын Джек Оскар. Звездные родители предпочитают скрывать малыша от общественности. Однако модель часто радует поклонников пикантными фото и на днях она снова поделилась откровенными кадрами.

31-летняя Роузи не долго находилась в декрете, а когда снова приступила к работе, то уже снова была в форме. Это видно на снимках модели, на которых она позирует в кружевном нижнем белье. Подтянутый плоский живот, стройные ноги и пышный бюст — все это демонстрирует невеста Стэтхэма. На еще одном фото девушка позирует в черном бюстгальтере с внушительным декольте. Поклонники признались, что завидуют белой завистью актеру, так как у его возлюбленной очень соблазнительная фигура.

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Экспертный совет: «ангелы» Victoria’s Secret — что в них особенного?Признайтесь, хотя бы раз вы задавали себе этот вопрос, разглядывая моделей бельевого бренда. Teleprogramma.pro готова ответить! Тройку знаменитых красоток оценивают эксперты: «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова , сотрудник модельного агенства, подарившего миру Сашу Лусс , и оператор редакции — без независимого мужского взгляда не обойтись. «Обожаю твои формы», «Какая фигура у молодой мамы! Нереальная!», «Вот как должна выглядеть модель», «Ты бесподобна, как же я завидую», — прокомментировали снимки подписчики. Отметим, что поклонники подозревают пару в том, что они тайно сыграли свадьбу, но официально актер и его избранница эту информацию не подтвердили. Роузи известна как одна из «ангелов» «Victoria’s Secret», но до встречи с Джейсоном у нее не было бурных романов. А вот актер успел повстречаться с актрисой Келли Брук и певицей Софи Монк . Теперь же он по-настоящему счастлив со своей возлюбленной.

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