Бритни Спирс показала пикантную часть себя

Бритни Спирс (Britney Spears) в данный момент ведет активную гастрольную деятельность. Звезда мировой поп-эстрады дает концерты по всей Америке в рамках своего шоу «Piece of Me» (Часть меня). Певица подписала контракт на два года и теперь регулярно дарит своим фанатам выступления, переполненные эмоциями.

Однако очередной концерт, который звезда дала в штате Мэрилэнд, запомнится зрителям не только ярким выступлением, но и пикантным казусом, который произошел с Бритни. Певица обожает откровенные сценические образы.

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Однако в этот раз обтягивающий наряд ее подвел: во время исполнения одной из композиций, которая сопровождалась энергичными танцевальными па, лиф костюма Спирс сполз, оголив ее грудь.

Фото: Instagram.com Этот нюанс отнюдь не смутил звезду. По всей видимости она сочла, что таким образом оправдает название своего турне. Певица допела композицию до конца и только после этого аккуратно поправила свой наряд.

Отметим, что 37-летней певице эпатировать зрителя не привыкать. Скорее ее фанаты были бы разочарованы, если бы певица не отколола нечто этакое.