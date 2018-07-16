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Беркут напал на ребенка во время этнофестиваля в Киргизии — жуткое видео
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Беркут напал на ребенка во время этнофестиваля в Киргизии — жуткое видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Охотничий беркут напал на девочку во время этнофестиваля на западе Киргизии. Об этом сообщает AKIpress news.
Восьмилетняя Азиза, которая была на празднике вместе с сестрой, внезапно выбежала на площадку для показательных выступлений с хищными птицами. Девочка перелезла через ограждение и побежала к толпе туристов. Неожиданно беркут вцепился в ребенка и начал царапать и клевать ее. Организаторы фестиваля тут же подбежали к Азизе, и вызволили ее из лап хищника.
Девочку госпитализировали. В больнице ей наложили несколько швов. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Краснокамске цирковая лошадь напала на 6-летнюю девочку.
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