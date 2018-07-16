Беркут напал на ребенка во время этнофестиваля в Киргизии — жуткое видео

Охотничий беркут напал на девочку во время этнофестиваля на западе Киргизии . Об этом сообщает AKIpress news.

Восьмилетняя Азиза, которая была на празднике вместе с сестрой, внезапно выбежала на площадку для показательных выступлений с хищными птицами. Девочка перелезла через ограждение и побежала к толпе туристов. Неожиданно беркут вцепился в ребенка и начал царапать и клевать ее. Организаторы фестиваля тут же подбежали к Азизе, и вызволили ее из лап хищника.

Девочку госпитализировали. В больнице ей наложили несколько швов. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо.