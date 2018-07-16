Омичей зовут отпраздновать День тигра 

Большереченский зоопарк приглашает всех друзей на празднование Дня тигра. 21 июля в 12.30 состоится развлекательная конкурсно-игровая программа «Мы веселые тигрята», организаторы праздничного мероприятия обещают множество интересных сюрпризов.
Напмоним, что Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина — единственный в России сельский зоопарк. Площадь его 9 гектаров и располагается он в живописной пойме речки Большая, которая впадает в Иртыш. Зоопарк был открыт в 1984 году, начало ему положил школьный зооуголок. Коллекция собиралась постепенно, и в основном это были местные животные, которых приносили жители посёлка. Сейчас в коллекции зоопарка более 200 видов и более 2000 экземпляров животных со всего земного шара, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и Российской Федерации.