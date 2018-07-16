Ещё
Омичей зовут отпраздновать День тигра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичей зовут отпраздновать День тигра 

АиФ-Омск 16 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
Большереченский зоопарк приглашает всех друзей на празднование Дня тигра. 21 июля в 12.30 состоится развлекательная конкурсно-игровая программа «Мы веселые тигрята», организаторы праздничного мероприятия обещают множество интересных сюрпризов.
Напмоним, что Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина — единственный в России сельский зоопарк. Площадь его 9 гектаров и располагается он в живописной пойме речки Большая, которая впадает в Иртыш. Зоопарк был открыт в 1984 году, начало ему положил школьный зооуголок. Коллекция собиралась постепенно, и в основном это были местные животные, которых приносили жители посёлка. Сейчас в коллекции зоопарка более 200 видов и более 2000 экземпляров животных со всего земного шара, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и Российской Федерации.
АиФ-Омск: последние новости
Погода в Омске преподнесла очередной сюрприз Почему дома нельзя хранить газовый баллон? В Омске запускают новое приложение с автобусами и маршрутками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене88
Греция меняет тон в отношении России153
Стриж вернула ребенка в детский дом28
Эрдогана задержали на Красной площади14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат352
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение