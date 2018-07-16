Омичей зовут отпраздновать День тигра

Большереченский зоопарк приглашает всех друзей на празднование Дня тигра. 21 июля в 12.30 состоится развлекательная конкурсно-игровая программа «Мы веселые тигрята», организаторы праздничного мероприятия обещают множество интересных сюрпризов.