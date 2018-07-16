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Белый медведь появится в нижегородском зоопарке 29 июля
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Белый медведь появится в нижегородском зоопарке 29 июля 

Newsroom24 16 июля 2018
Фото: Newsroom24
Белого медведя смогут увидеть нижегородцы в зоопарке «Лимпопо» с 29 июля. Об этом сообщается на сайте зоопарка.
Напомним, строительство вольера для белых медведей началось этой весной. Вольер для нового обитателя зоопарка включает в себя сухопутную зону и водоем для купания.
Открытие нового вольерного комплекса с белым медведем приурочено к празднованию 15-летнего юбилея зоопарка «Лимпопо». 29 июля посетителей ждет праздничный концерт с выступлением певцов, танцоров, жонглеров и акробатов, а также научное шоу, конкурсы и мастер-классы. Начало в 12:00.
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